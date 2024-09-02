Рано или поздно дети последуют вашему примеру, а не вашим советам

Любимое время женщины – с 22.00 до 00.00. Дети уснули. Муж сидит за компьютером. И можно собрать игрушки, помыть посуду, протереть пол, допить утренний чай… Короче, ни в чем себе не отказывать! Не пожелав изменить своим привычкам, наутро после свадьбы молодая женщина принялась делать гимнастику: Как раз в тот момент, когда она наклонилась, в комнату вошел муж: Некоторое время он молча смотрел на жену, затем произнес: - Дорогая, вполне достаточно, если по утрам ты будешь говорить мне: "Доброе утро".