Панические атаки жены вынудили сочинца залить системы оповещения пеной

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Житель Сочи залил монтажной пеной четыре рупора городской системы оповещения, чтобы защитить супругу от панических атак.
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