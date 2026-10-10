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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стеф Карри: «Я не дурак. Понимаю, что после 2022 года были возможности стать лучше. Что-то получилось, что-то – нет»

«Уорриорз» взяли очередной титул в 2022 году, но после этого за 4 года выиграли 2 серии плей-офф. Стеф Карри прокомментировал путь команды за последние годы.

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