Вытащили с того света. В Приморье врачи спасли пенсионера с редчайшей проблемой

В Находке врачи спасли жизнь мужчине, у которого одновременно случились инфаркт и инсульт. Опаснейшее сочетание двух «ударов» по организму считается крайне редким в мировой практике, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья.
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