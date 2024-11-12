Вытащили с того света. В Приморье врачи спасли пенсионера с редчайшей проблемой

В Находке врачи спасли жизнь мужчине, у которого одновременно случились инфаркт и инсульт. Опаснейшее сочетание двух «ударов» по организму считается крайне редким в мировой практике, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья.