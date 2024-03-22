Эрдоган осудил теракт в «Крокус Сити»

Глава турецкого МИДа позвонил Лаврову и от имени Эрдогана осудил теракт в «Крокус Сити», а также выразил соболезнования россиянам, сообщила Захарова Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову и от имени турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана осудил теракт в «Крокус Сити Холле», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообща .