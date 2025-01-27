За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    81%?????!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙏🙏🤦‍♂️Сколько россиян о...
  • N N
    Да? А на новуую машину денег дадут, если транспорт покалечат? Полиции авто государство выдает для работы, а человек с...Россиян попросят ...
  • Эльдар Алиев
    🤯🤣🤣🤣🤣Замена Outlander ...

Допы, скидки, наличие машин — как работают дилеры Джили

Допы, скидки, наличие машин — как работают дилеры Джили

Когда мы обходили дилеров Geely в прошлый раз, еще чувствовались отголоски дефицита: каких-то моделей не было в наличии, а стремительно набиравший популярность Monjaro многие продавали только с довеском дополнительного оборудования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх