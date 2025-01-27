Допы, скидки, наличие машин — как работают дилеры Джили

Когда мы обходили дилеров Geely в прошлый раз, еще чувствовались отголоски дефицита: каких-то моделей не было в наличии, а стремительно набиравший популярность Monjaro многие продавали только с довеском дополнительного оборудования.
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