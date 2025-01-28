У гимнастки Крамаренко были повреждены два рога мениска и на обоих проводилась операция (Sport Baza)

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Винер рассказала, что Крамаренко по ошибке удалили здоровый рог мениска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Федерация изменила регламент финала Гран-при России за 3 недели до старта. Мозалев, Ветлугин и Даниелян не проходят на турнир
- Колосков о пенсиях в России: «Никто не страдает от того, что не может найти возможность выжить. Государство заботится о людях, повышая пенсии на уровень инфляции или выше»
- Меган Дюамель: «Я не знаю, кто такая Аделия Петросян. Не слежу за российским фигурным катанием»
Свежие комментарии