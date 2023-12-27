SEC устанавливает крайний срок для спотовых заявок на биткоин-ETF

Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) установила конечный срок до 29 декабря для подачи эмитентами заявок на спотовые биткоин-ETF с целью завершения внесения изменений.
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