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Бен Аффлек снова решил сделать Дженнифер Лопес предложение

Бен Аффлек снова решил сделать Дженнифер Лопес предложение

Бен Аффлек снова решил сделать Дженнифер Лопес предложение Таня Сафронович20 лет назад парочка уже встречалась, и дело шло к свадьбе, но бракосочетание тогда отменили в последний момент.

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