Сенатор Денисов объяснил, чем обернется для мира торговая война США и Китая

Во вторник, 4 февраля, Китай объявил об ответных мерах в отношении США. Ранее американские чиновники ввели повышенные сборы на импорт товаров из КНР, общая стоимость которых превышает 400 миллиардов долларов в год.
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