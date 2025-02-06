В декабре бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма добровольно покинул этот мир. После трагедии певица попала в больницу с нервным срывом, но ради троих детей вытерла слезы и стала возвращаться к привычной жизни.
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