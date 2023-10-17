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Вокруг и против России. "Империя Сороса" акцентируется на Польше, Украине, Молдавии и Западных Балканах

Вокруг и против России. "Империя Сороса" акцентируется на Польше, Украине, Молдавии и Западных Балканах

Олег Хавич Продолжающиеся сокращения в "благотворительных" структурах семьи Соросов являются попыткой повысить эффективность вложения средств на ключевых направлениях, среди которых Польша, Украина, Молдавия и Балканы.

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