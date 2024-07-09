"Знак укрепления дружбы". Что пишут СМИ о встрече Путина и Моди

"В общей сложности лидеры двух стран проведут вместе около восьми часов, что говорит об интенсивности их беседы, которая, по словам источников, стала сигналом о том, что отношения Индии и России являются "приоритетом, который необходимо реализовать".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии