Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    НАТО это хищник а не защитник.Югославия Ливия Ирак Афганистан 👍👍👍👍👍.Американцы: НАТО ...
  • Maxim
    наци же и смеялись на трибунале в Нюрнберге: типо и эти нас победили? за бритами амеры стоят, а мусью - даже из Африк...Европе конец: Фра...
  • Antanas
    Бывает и так.Такая игра.👍👍👍👍👍.Макрону придется ...

"Знак укрепления дружбы". Что пишут СМИ о встрече Путина и Моди

"Знак укрепления дружбы". Что пишут СМИ о встрече Путина и Моди

"В общей сложности лидеры двух стран проведут вместе около восьми часов, что говорит об интенсивности их беседы, которая, по словам источников, стала сигналом о том, что отношения Индии и России являются "приоритетом, который необходимо реализовать".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх