Может внезапно остановиться сердце: раскрыт диагноз звезды сериала «Граница. Таежный роман» Владимира Симонова

Актер Владимир Симонов, известный по сериалам «Граница. Таёжный роман» и «Каменская», обратился к медикам с жалобами на сильный кашель, однако при обследовании у него выявили гипертонию с поражением сердца.
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