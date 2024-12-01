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Мода и Шоу-бизнес

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Может внезапно остановиться сердце: раскрыт диагноз звезды сериала «Граница. Таежный роман» Владимира Симонова

Может внезапно остановиться сердце: раскрыт диагноз звезды сериала «Граница. Таежный роман» Владимира Симонова

Актер Владимир Симонов, известный по сериалам «Граница. Таёжный роман» и «Каменская», обратился к медикам с жалобами на сильный кашель, однако при обследовании у него выявили гипертонию с поражением сердца.

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