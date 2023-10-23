Тележурналистка стала объектом насмешек после нелепой имитации обстрела в Израиле

Тележурналистка стала объектом насмешек после нелепой имитации обстрела в ИзраилеРумынская журналистка Кристина Чиляку сделала все для того, чтобы всячески драматизировать свой «героический» репортаж из воюющего Израиля.
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