Последователи интуитивного питания утверждают, что оно помогает сохранять и поддерживать желаемый вес.

Интуитивное питание пришло с Запада и, по разным оценкам, набирает силу уже 20-30 лет (открыватели этой системы первыми объяснили эмоциональную зависимость от интуитивного питания) который написал официальную книгу для еда).
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