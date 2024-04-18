Раскрыты траты россиян на ЖКУ в разных регионах

Тинькофф Журнал: траты за ЖКУ в городах РФ могут различаться более чем в 3 раза Суммы в квитанции за ЖКУ в разных городах России могут различаться более чем в 3 раза, к такому выводу пришли аналитики Тинькофф Журнала.
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