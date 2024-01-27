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Визит Путина в Санкт-Петербург имеет отношение и к оборонной промышленности

Визит Путина в Санкт-Петербург имеет отношение и к оборонной промышленности

Посещение российским лидером государственного морского технического университета («Корабелки») говорит о том, что визит Путина в Санкт-Петербург имеет отношение и к оборонной промышленности.

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