В Серпухове завершается капремонт школы, которую не ремонтировали полвека

Школа №7 в Серпухове, построенная в 1975 году, впервые за свою историю проходит капитальный ремонт. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил готовность объекта, который к 1 сентября должен принять более тысячи учеников.
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