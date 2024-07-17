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Русская весна

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Германия намерена вдвое сократить военную помощь Украине — Reuters

Германия намерена вдвое сократить военную помощь Украине — Reuters

Кабинет министров Германии планирует сократить военную помощь Украине в два раза в 2025 году, с €8 млрд до €4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета.

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