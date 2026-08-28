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Как увидеть Великую стену без толп туристов: блогеры рассказали о малолюдном участке

Как увидеть Великую стену без толп туристов: блогеры рассказали о малолюдном участке

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа, ФедералПресс. Путешественники в поисках менее туристического маршрута к Великой Китайской стене могут обратить внимание на участок Симатай – в двух часах езды от Пекина, но зато почти без толп посетителей.

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