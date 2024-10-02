В Башкирии с 2025 года планируют ввести бесплатное чипирование собак

Бесплатное чипирование домашних собак предложили ввести в Башкирии на 2025-2026 годы. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии, сообщили в пресс-служба законодательного органа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии