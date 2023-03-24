За попытку сбежать от мобилизации в Казахстан майор запаса ФСО отправится в колонию строгого режима на 6,5 лет

На Алтае майор запаса ФСО Михаил Жилин испугался мобилизации и пытался сбежать за границу. Его поймали и отправили в колонию строгого режима на 6,5 лет.
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