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«Несправедливо и нечестно»: Игорь Николаев объяснил, почему дочь занимается музыкой даже летом

«Несправедливо и нечестно»: Игорь Николаев объяснил, почему дочь занимается музыкой даже летом

Игорь Николаев в беседе с «МК» рассказал о своей дочери Веронике и прокомментировал слухи о возможном пополнении в семье.

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