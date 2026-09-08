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Царьград

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The Lancet: Пассивное курение убило 1,6 млн человек в 2023 году

The Lancet: Пассивное курение убило 1,6 млн человек в 2023 году

В 2023 году пассивное курение привело к более 1,6 миллиона преждевременных смертей. Ученые из журнала The Lancet анализировали влияние табачного дыма в 204 странах.

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