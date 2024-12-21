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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков пропустил 3 шайбы от «Вашингтона», отразив 19 из 22 бросков. Вратарь «Каролины» чередует поражения и победы в последних 7 играх

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (1:3).  В последних 7 играх у 25-летнего россиянина 4 поражения и 3 победы, причем в порядке очереди (поражение – победа – поражение.

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