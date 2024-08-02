Эксперт рассказал о правилах отправки лекарственных препаратов

Отправка доставкой лекарственных препаратов возможна, в случае если лекарство не подпадает под действие правил перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории РФ, а также оформления необходимых для этого документов, то есть находится в свободном обороте и не требует специальных разрешений и лицензий от отправителя и перевозчика.