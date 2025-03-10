Незнание истории не освобождает от ответственности (ФОТО)

Анализируя действия и высказывания западных политиков, задаешься простым вопросом: «Учитывают ли они опыт своей или мировой истории?» Как вообще влияют уроки истории на принятие политических решений? Я точно уверен, что роль политического опыта, воля известных исторических личностей, цикличность истории очень велики и значимы для судеб стран и человечества в целом.