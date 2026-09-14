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Курские новости

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В Курске обезвредили 200 баллонов с хлором советского периода

В Курске обезвредили 200 баллонов с хлором советского периода

Около 200 баллонов с жидким хлором, остававшихся на складе с советских времен, обезвредили специалисты Центра «Лидер» под руководством полковника Анатолия Лушникова.

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