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Кевин Дюрэнт: «Это недооценка Леброна, когда мы называем его игроком, нацеленным на передачу»

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт отдал должное лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу и порассуждал о стиле игры 38-летнего баскетболиста.

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