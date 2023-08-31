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Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Эллиана и Итан Пил покажут ритм-танцы, Кудрявцева и Каранкевич снялись

Гран-при среди юниоров 2-й этап Линц, Австрия  Танцы на льду Ритм-танец Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

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