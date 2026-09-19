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Рассказы ЕГЕРЯ

Рассказы ЕГЕРЯ

Сборник из десяти историй 1. След на снегу В нашем лесу следы не исчезают бесследно. Они могут заметаться снегом, затянуться водой, зарасти травой, но всё равно где-то остаются: в памяти зверя, в запахе коры, в том, как внезапно замолкают птицы.

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