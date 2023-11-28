Российские ученые создадут базу данных по учету бюджета углерода

В Сибирском федеральном университете в рамках работы научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Енисейская Сибирь" прошла встреча рабочей группы инновационного проекта государственного значения, связанного с учетом бюджета углерода в природных экосистемах России.
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