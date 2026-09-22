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Тульские новости

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«Бизнес-журнал: Центр» назвал топ-20 оружейников Тулы

«Бизнес-журнал: Центр» назвал топ-20 оружейников Тулы

Созданное Сергеем Ивановичем Мосиным оружие, известное как трехлинейная винтовка образца 1891 года, на протяжении полувека служило надежной защитой Отечества и превратилось в символ российской армии.

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