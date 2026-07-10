How-To Geek развенчал миф о полной открытости Android-системы

Издание How-To Geek выяснило, что Android не так открыта, как считают многие. Редактор Сидни Батлер подчеркнул, что Google и производители устройств защищают большую часть технологий в смартфонах, ограничивая свободу системы.
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