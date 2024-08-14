NYT: учения России и Китая провоцируют беспокойство у США

Усиление сотрудничества между Пекином и Москвой вызывает серьезное беспокойство в Вашингтоне. Последние данные разведки показывают, что страны наладили более тесное взаимодействие в военном плане, нежели несколько лет назад.
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