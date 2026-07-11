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Одна не видит сына 10 лет, другая в 40 не замужем: как сложились судьбы шести бывших жён футболистов

Одна не видит сына 10 лет, другая в 40 не замужем: как сложились судьбы шести бывших жён футболистов

Екатерина Сафронова не видела старшего сына уже 10 лет. Ольга Бузова в свои 40 всё ещё не встретила человека, с которым могла бы построить семью.

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