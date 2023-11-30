Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково

Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково

Сто процентов долей кипрской компании «Талита Трейдинг Лимитед» в уставном капитале управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» передали в собственность «Холдинга ВВСС», который создается с уставным капиталом 169 млрд рублей.

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