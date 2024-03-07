Текст поздравления товарища Сталина с Международным коммунистическим женским днём «Трудящиеся женщины, самые угнетённые из всех угнетённых, никогда не оставались и не могли остаться в стороне от большой дороги освободительного движения.
8 Марта — Международный женский день
Комментарии
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Ольга и Иван SEIFERT
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5 час.
ВераВерная
Дорогие женщины! Всех с Праздником! С 8 Марта! Здоровья, счастья, мирного неба над головой! Всё будет хорошо! Я узнавала😍
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3 час.
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