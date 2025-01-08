Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mullonen
    На ТАПОиЧ выпуск Ил-76 прекратили из-за того, что в РФ решили, что такие самолёты должны выпускаться на территории РФ...Секретный тираж: ...
  • Сергей Иванов
    Никак. Те же сопли жуём.Реформатор и экон...
  • Traveller
    Летал, летал... Из Москвы в БКК и обратно. В сравнении с другими (а довелось полетать на многих, от А340-300 и А340-6...Борт номер 1: поч...

Проще найти объект размером с апельсин в космосе, чем русскую подводную лодку в море, заявил адмирал США в отставке

Проще найти объект размером с апельсин в космосе, чем русскую подводную лодку в море, заявил адмирал США в отставке

2586 прочтений Америке в последнее время как-то не хватает… всего! Это правда, каждую неделю приходится читать статьи на тему «у нас слишком мало ракет», «у нас слишком мало кораблей», «у нас слишком мало танков», спутников, систем ПВО, беспилотников – а теперь вот ещё и подводных лодок, оказывается, тоже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх