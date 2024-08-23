В патриотических акциях ко Дню флага приняли участие около 3,6 тысячи нижегородцев

В День государственного флага активисты движения «Волонтёры Победы» при поддержке АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» организовали в регионе ряд патриотических акций в рамках всероссийской акции «#ЦветаРодины».
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