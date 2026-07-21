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«Соболев сильно позорит себя, помимо «Зенита». Люди смотрят матч, дети у экранов, такое поведение – это безобразно». Угаров о форварде в матче за Суперкубок

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мыслями касательно поведения нападающего команды Александра Соболева в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Спартака» (1:1, 4:2 по пенальти).

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