В Саратове прошел масштабный профилактический рейд по закрашиванию надписей пронаркотической направленности

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области совместно с представителями общественного движения «АнтиДилер Саратов» и волонтерами регионального центра «Молодежь Плюс», а также сотрудниками администрации провели мероприятие с целью выявления и уничтожения на уличных фасадах надписей, содержащих контакты интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ.
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