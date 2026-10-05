Тёплый рисовый салат с креветками и манговой заправкой

Рис и креветки подают тёплыми, а огурец, перец и морковь оставляют свежими и хрустящими. Заправку добавляют постепенно прямо перед подачей, чтобы салат не стал водянистым.
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