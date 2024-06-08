Не такие глупые: голуби обучаются строить оптимальные маршруты, общаясь друг с другом

Британский нейробилог изучил влияние социальных связей на маршруты почтовых голубей. Сравнив схемы полета реальных птиц с компьютерной моделью, он обнаружил, что траектории их передвижения улучшаются по мере того, как новички изучают путь с помощью голубей постарше и вносят свои изменения в полет.