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Не такие глупые: голуби обучаются строить оптимальные маршруты, общаясь друг с другом

Не такие глупые: голуби обучаются строить оптимальные маршруты, общаясь друг с другом

Британский нейробилог изучил влияние социальных связей на маршруты почтовых голубей. Сравнив схемы полета реальных птиц с компьютерной моделью, он обнаружил, что траектории их передвижения улучшаются по мере того, как новички изучают путь с помощью голубей постарше и вносят свои изменения в полет.

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