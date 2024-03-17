В России идет последний день голосования на выборах президента: явка превысила 60%

В России начался третий, основной, день голосования на президенских выборах. К началу последнего дня голосования явка избирателей в целом по стране без учета дистанционного электронного голосования вплотную приблизилась к 60%.
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