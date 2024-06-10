Ганц покидает военное правительство Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Обвинив 74-летнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он мешает Израилю добиться «настоящей победы» в войне против ХАМАС, председатель Национального единства 65-летний Бени Ганц объявил о долгожданном выходе своей партии из правительства в вечером 9 июня.
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