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"Черное солнце" и "Вольфсангель": на Кубани арестовали приезжих за нацистские татуировки

"Черное солнце" и "Вольфсангель": на Кубани арестовали приезжих за нацистские татуировки

Известно, что двое молодых людей приехали на курорт из Липецка. В алкогольном состоянии они публично показывали нацистскую символику и изображения экстремистской организации, демонстрация которой запрещена в России.

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