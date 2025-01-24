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Самые крупные извержения вулканов в XXI веке

Самые крупные извержения вулканов в XXI веке

По разным подсчетам, на Земле насчитывается от 1000 до 1500 активных вулканов. Различают действующие, то есть постоянно или периодически извергающиеся, уснувшие и потухшие вулканы, об извержении которых нет исторических данных.

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