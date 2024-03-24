Лавров: РФ понимает выбор Сербии, но ЕС стал агрессивным придатком НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва понимает позицию Сербии о евроинтеграционном выборе, но в настоящее время Евросоюз, по его словам, стал агрессивным придатком НАТО и оказывает давление на Белград.
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